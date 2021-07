Ritardi nella costituzione dell'Osservatorio sul frontalierato: il richiamo del Csir alle Istituzioni

Il Consiglio Sindacale Interregionale San Marino - Emilia-Romagna - Marche esorta la stessa Emilia-Romagna, la Provincia di Rimini e il Titano a procedere quanto prima alla firma del Protocollo d'Intesa per la costituzione dell’Osservatorio permanente sul fenomeno del frontalierato. Firma che – ricorda la presidente Csir, Alessandra Gori – a fine 2019 era slittata sia per le elezioni regionali sia per le elezioni politiche sammarinesi. “Trascorso più di un anno e mezzo e malgrado le numerose sollecitazioni da parte sindacale, - rimarca - le Istituzioni di quel Protocollo pare non siano più interessate a sottoscriverlo visto che nessun incontro è stato ancora fissato per la riproposizione della firma”.

Il Csir insiste sull’importanza dell’Osservatorio, per “rilevare ed analizzare ogni aspetto del lavoro di frontalierato che abbia particolari conseguenze/ricadute sui lavoratori, nei suoi aspetti professionali, fiscali e di sicurezza sociale, nonché sui territori italiano e sammarinese interessati al fenomeno, in una logica di reciprocità”. Da non trascurare la possibilità di cogliere inoltre opportunità finanziarie significative attraverso le risorse comunitarie per la "Cooperazione territoriale europea delle aree di confine" per il periodo 2021-2027. Risorse che, a parere del sindacato, senza la costituzione dell’Osservatorio non verrebbero adeguatamente indirizzate alle sfide che la Governance territoriale tra i due paesi dovrà ad affrontare.



