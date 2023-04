Rollover del Bond da 340 milioni: "Il momento sembra essere favorevole"

La scadenza del bond di San Marino e cioè del debito estero da 340 milioni è a febbraio 2024 ma il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti ha dichiarato che l'intenzione è di procedere con il 'rinnovo' in anticipo, ed entro il mese di aprile. “Sarebbe un rischio troppo grande arrivare a scadenza perché – spiega il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti – potrebbero esserci condizioni di mercato non favorevoli. Generalmente tutti i 'rollover' vengono effettuati con un anno o due di anticipo. Ci stiamo approcciando ora ai mercati. Il momento sembra essere favorevole e quindi stiamo lavorando per cercare di coglierlo”.

L'obiettivo è dunque procedere con un'emissione praticamente imminente anche perché il quadro internazionale è esposto a rischi e nessuno può escludere ulteriori rialzi dei tassi delle banche centrali, nonostante l'inflazione sia in frenata nei mercati di riferimento.

“In settimana – dichiara Gatti – inizieremo a sondare i mercati e parlare con gli investitori. Soprattutto con quelli che hanno già investito nel primo titolo di Stato emesso dalla Repubblica. Se vi saranno le condizioni il nostro obiettivo è tornare sul mercato con questa nuova emissione”. Si ipotizza un tasso dal 5,25 al 6,25%. E' sostenibile per le finanze pubbliche? “Questa – risponde Gatti – è una proiezione fatta in questi giorni rispetto alle attuali condizioni di mercato. Quando andremo effettivamente sul mercato sapremo esattamente quale sarà il tasso. Nel bilancio pubblico abbiamo già previsto le ipotesi più negative e quindi potrà registrare soltanto rettifiche migliorative e non peggiorative”.