OPERATORI DEL TURISMO Rossano Ercolani è il nuovo presidente di Usot

Rossano Ercolani è il nuovo presidente di Usot.

Cambio al vertice per Usot. L'assemblea degli associati ha infatti eletto il nuovo consiglio direttivo che rimarrà in carica per il prossimo triennio. A presiederlo sarà Rossano Ercolani; Riccardo Vannucci è invece il vicepresidente, entrambi della “sezione hotel”. Fanno parte del direttivo anche Silvano Andreani (hotel), Gian Luca Francioni (ristoranti), Fabio Grosso (ristoranti), Filippo Bronzetti (bar), Pier Angela Pellegrini (bar) e Manuel Francesconi (bar). L’Assemblea ha anche nominato Giovanni Francesco Ugolini quale Presidente Onorario e Andrea Righetti, sindaco unico.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: