Rotta neve: dal sindacato segnalazioni di ritardi nei versamenti degli straordinari agli addetti AASLP

Anche sindacali, a quanto pare, le conseguenze dell'ondata di maltempo che aveva interessato la Repubblica il mese scorso. CSdL segnala infatti il mancato versamento, nella busta paga di gennaio, degli straordinari effettuati dai salariati AASLP che avevano svolto il servizio rotta neve. Un ritardo – sarebbe stato informalmente spiegato ai sindacati - dovuto all'impossibilità di effettuare i conteggi in tempo utile. La Confederazione Sammarinese del Lavoro si chiede allora se vi sia carenza anche di personale amministrativo all'Azienda Lavori Pubblici.

Al contempo l'attenzione resta alta sul DES: uno dei temi affrontati nell'ultimo appuntamento di “CSdL Informa”. Il Segretario Merlini ha fatto il punto sul confronto avviato con il Governo: sottolineando come sia stato chiesto all'Esecutivo di puntare su normali permessi di soggiorno; in luogo delle residenze fiscali non domiciliate. Risposta negativa; da qui – è stato detto - il timore che il Paese torni ad essere “una sorta di paradiso fiscale”. Un aggiornamento anche sul rinnovo contrattuale del pubblico impiego; l'obiettivo è raggiungere un accordo con il Governo entro l'estate, puntando “ad eliminare una volta per tutte il precariato”. Posto l'accento poi sulle “difficoltà” della Sanità; lamentando “responsabilità organizzative” e un gap di confronto.

Sul punto anche una nota di CDLS, che ricorda come l'incontro tra sindacati, Direttore Generale ISS e Comitato Esecutivo sia avvenuto solo il 9 febbraio. Nel comunicato si parla di “gravi problematiche” dei servizi dell'Istituto Sicurezza Sociale, e di una mancanza di “indirizzo”; riguardo alla quale si chiama in causa direttamente Bevere. Da qui un richiamo al dialogo con le parti sociali, senza “decisioni calate dall'alto”. Tra le istanze del sindacato quella di tornare alla divisione delle Unità Operative Complesse Chirurgia ed Ortopedia - dopo l'accorpamento deciso in occasione dell'emergenza Covid – e di potenziarne il personale infermieristico. Positivo – si sottolinea - il feedback del DG dell'ISS. Così come sulla delicata questione della RSA La Fiorina; con i sindacati a denunciare una “cronica carenza di personale”. Dalla CDLS, infine, l'invito a ricorrere a bandi pubblici, per l'assunzione dei Primari dei reparti ospedalieri; e più in generale ad affrontare i temi della riorganizzazione e del potenziamento dell'Istituto “nell'ambito degli organismi tripartiti presenti”, quale ad esempio la Consulta Socio-sanitaria.