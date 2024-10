TASSE Rottamazione delle cartelle esattoriali: per CSdL qualcuno "ci ha preso gusto!" Ennesimo pessimo messaggio nei confronti di chi fa il proprio dovere. Dopo i dissesti bancari dovuti a chi ha preso i soldi e non li ha restituiti, occorrerebbe invece un cambio di rotta nei confronti di chi non paga il conto con lo Stato e l’ISS

Rottamazione delle cartelle esattoriali: per CSdL qualcuno "ci ha preso gusto!".

Nel progetto di legge di assestamento del bilancio è presente un articolo che ripropone la rottamazione delle cartelle esattoriali. Lo rileva CSdl in una nota. In questo modo verrà fatto uno sconto a che non ha pagato contributi, monofase e imposte.

Enzo Merlini, Segretario della Confederazione del Lavoro, è contrario perché dice: “Assistiamo a una stridente contraddizione: dal un lato è stato approvato un Decreto che vuole rendere più efficiente il lavoro dell'esattoria; dall'altro il provvedimento, ancora una volta, fa lo sconto agli inadempienti”. “Perché pagare – spiega Merlini - , se è lecito attendersi che tra qualche anno arriverà un altro condono ”.

