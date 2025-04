BILANCIO Rtv: il Cda approva il bilancio 2024 in utile Sul tavolo la relazione sul San Marino Song Contest e sviluppi futuri. Presentato il palinsesto del secondo trimestre 2025: grandi novità

Rtv: il Cda approva il bilancio 2024 in utile.

In conferenza stampa, il Direttore Generale Roberto Sergio ha anticipato la chiusura in positivo del bilancio 2024 di San Marino RTV: “Si chiude in utile - ha detto - superando il passivo di quasi 2 milioni del 2023 - con ricavi pubblicitari in crescita. Questa è una tv di Stato internazionale, e non sarà mai più considerata una tv locale" – ha aggiunto.

E nel pomeriggio il Consiglio di Amministrazione di Rtv si è riunito proprio per l'approvazione del bilancio 2024, come anticipato, in avanzo; il Dg ha poi relazionato ai consiglieri sul San Marino Song Contest e sviluppi futuri.

Illustrato anche il palinsesto relativo al secondo trimestre 2025: il meglio delle produzioni fiction Rai, l'approfondimento culturale e i documentari, i film e poi il sodalizio con le grandi firme del giornalismo, da Luciano Onder a Dario Fabbri fino al ritorno di Paolo Mieli, nella produzione in esclusiva Modigliani, e di Alan Friedman con Washington Files.

