Ryanair apre una base al Fellini: due aerei e 17 rotte nell’estate 2027

Ryanair mette base a Rimini. Dall’estate 2027 la compagnia irlandese posizionerà due aeromobili all’Aeroporto internazionale Rimini - San Marino “Federico Fellini”, con un investimento complessivo da 200 milioni di dollari. Il programma prevede 17 collegamenti, cinque dei quali nuovi – Dublino, Memmingen, Stoccolma, Tirana e Varsavia – per un totale di 114 voli settimanali.

L’operazione viene collegata all’abolizione regionale della Council Tax. Secondo Ryanair, la nuova base sosterrà oltre 500 posti di lavoro locali e rafforzerà il traffico turistico in entrata. "Questo investimento record e la crescita di Ryanair a Rimini dimostrano il nostro impegno a lungo termine a promuovere traffico, turismo e crescita economica in tutta l'Emilia Romagna", dichiara il CEO Eddie Wilson.

Per Airiminum si tratta di un passaggio storico. "L’annuncio della nuova base Ryanair a Rimini segna un passaggio storico per l’Aeroporto Federico Fellini", sottolinea l’amministratore delegato Leonardo Corbucci. Dopo un 2026 che lo scalo prevede di chiudere con una crescita del traffico di circa il 50%, l’obiettivo per il 2027 è superare il record del 2011 e puntare per la prima volta al milione di passeggeri.

Anche la Regione rivendica il valore della strategia aeroportuale. Il presidente Michele de Pascale ricorda gli oltre 4 milioni di euro all’anno messi a disposizione con la nuova legge regionale, di cui circa 2 milioni destinati all’addizionale comunale sui diritti d’imbarco negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma. "Le nuove rotte di Ryanair consolidano questa prospettiva e rafforzano il ruolo di Rimini come porta d’accesso internazionale alla Riviera e all’intera Emilia-Romagna, con nuove opportunità per le imprese turistiche".

Le assessore regionali Roberta Frisoni e Irene Priolo sottolineano la necessità di trasformare le nuove connessioni in crescita duratura, ampliando la stagione turistica e migliorando l’integrazione tra trasporto aereo, ferroviario e pubblico locale. Soddisfazione anche dai sindaci della costa, che leggono l’annuncio come un ulteriore passo nel rilancio del Fellini e nella strategia per collegare la Riviera a capitali e hub europei.







