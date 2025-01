Saldi al via: già partiti a San Marino, da oggi in Italia, il 4 in Emilia Romagna e Marche

I saldi sono già scattati a San Marino, dal primo gennaio, e avranno termine il primo marzo. Come previsto dal decreto che regolamenta le vendite della stagione invernale. Gli sconti sul Titano anticipano di un giorno quelli in Italia, dove le vendite di fine stagione iniziano oggi in Valle D'Aosta, per poi estendersi da sabato a tutta Italia. Saranno 16 milioni le famiglie che correranno a fare shopping scontato e ogni persona spenderà circa 138 euro per un giro di affari di 4,9 miliardi di euro, secondo le stime di Confcommercio.

Sabato 4 gennaio 2025 la data di inizio in Emilia-Romagna e Marche. I saldi termineranno dopo 60 giorni, martedì 4 marzo 2025.

“I saldi, e in particolare quelli nei negozi fisici, si confermano l’evento promozionale più atteso dai consumatori - commenta Fabrizio Vagnini, presidente Confesercenti provinciale Rimini -. Un segnale positivo dopo un autunno caratterizzato da vendite fiacche. Rimane, tuttavia, il problema della data troppo anticipata: l’inverno climatico è appena iniziato e si rischia di svendere la collezione invernale prima ancora di riuscire a venderla pienamente. Bene che si sia arrivati a una data ‘quasi’ unica di avvio dei saldi in tutta Italia, ma dovrebbero essere davvero collocati a fine stagione. È una richiesta che continuiamo a sostenere con forza”.

“E’ un momento importantissimo per il tessuto commerciale delle nostre comunità. E sostenere negozi e botteghe, a partire da quelle nei centri storici dei borghi e dei paesi più piccoli, significa rendere più vitali le nostre città e più forte il nostro tessuto sociale, aiutando in maniera concreta a conservarne l’identità e lo spirito più autentico- sottolinea l’assessora regionale al Commercio, Roberta Frisoni-. Il nostro impegno per riqualificare la rete commerciale dell’Emilia-Romagna non mancherà nemmeno in questa legislatura, con l’entrata a pieno regime della nuova legge regionale per lo sviluppo della rete commerciale e dei servizi, approvata a fine 2023”.