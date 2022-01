Saldi invernali già partiti sul Titano, si teme "l'effetto quarantena"

Ufficialmente dal 1° gennaio, ma praticamente da ieri, al via i saldi sul Titano. E da decreto sarà caccia all'affare per sessanta giorni, fino al prossimo 1° marzo. "In questo avvio - osserva però l'Usc - si teme già che l'effetto quarantena, considerata la situazione di elevatissimo contagio, comprometta e non poco gli acquisti da parte dei sammarinesi".

In Italia salvo qualche eccezione dove sono già cominciati, si parte per lo più mercoledì 5 gennaio. Confcommercio stima già un giro d'affari da 4,2 miliardi: 4 italiani su 10 sono pronti a spendere in media 120-150 euro. Budget medio che si alza a 164 euro pro capite in Emilia-Romagna secondo le previsioni di Confesercenti. “Il 78% degli acquisti – spiegano - avverrà nei negozi fisici e riguarderà soprattutto prodotti di abbigliamento”. Positivo per l'ente l'accordo raggiunto tra le Regioni per l'omogeneità del calendario così da evitare, ricordano ancora da Confesercenti, "confusione e pratiche non sempre corrette da parte di diversi gruppi commerciali ma, soprattutto, dei grandi gruppi dell'online che beneficiano di una tassazione irrisoria e propongono sconti quando vogliono durante tutto l'arco dell'anno". Secondo il Codacons tuttavia continuerà la tendenza al calo delle vendite, con perdite di oltre 1 miliardo rispetto al periodo pre-Covid.

E a causa dei costi alle stelle di materie prime e logistica per l'emergenza sanitaria, anche Ikea annuncia un aumento medio dei prezzi del 9%.

Nel video l'intervista a Marina Urbinati, Presidente USC (Unione Sammarinese Commercianti).

