Saldi San Marino: c'è chi incassa e chi è fermo. Per Usc problema più complesso: "Il sistema è in difficoltà" Per l'Usc manca attenzione allo sviluppo del settore

Quelli dell'inverno 2022 sono saldi a “macchia di leopardo”, citando gli stessi commercianti. Sul Titano ci sono attività che incassano grazie alle offerte. In parallelo, altre sono ferme. La situazione è complessa. Non tutti gli esercenti, infatti, vogliono parlare davanti a un microfono, ma non nascondono malumori per la situazione del comparto e dell'economia.

Per l'Unione sammarinese commercio e turismo, limitarsi al periodo dei saldi è riduttivo. “C'è un sistema che non sta funzionando”, sottolinea la presidente, Marina Urbinati, che parla di saldi utili per fare incassi, ma senza margini. "Questo - aggiunge - non permetterà di fare investimenti e tenere in piedi l'azienda. Il settore è in forte difficoltà, per la pandemia, le limitazioni e la paura, ma non solo per quello. Ci sono molte cose che vanno sistemate". Per l'Usc manca l'attenzione degli amministratori pubblici allo sviluppo del comparto.

Nel servizio, le voci di alcuni commercianti e l'intervista a Marina Urbinati (presidente Usc)

