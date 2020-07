San Marino 2030: Righi, "L'obiettivo è ripartire dall'economia reale"

Fabio Righi

Presentato il progetto "San Marino 2030": un nuovo piano per lo sviluppo economico che coinvolga tutte le parti del sistema. Tra gli obiettivi: la creazione di una "nuova immagini del Paese", come ha spiegato il segretario all'Industria Fabio Righi. Si punta, quindi, a elaborare nuove idee per il rilancio, partendo da una serie di analisi, per poi agire concretamente nei vari settori, dall'industria al turismo fino al territorio. Lo scopo è vivere in uno Stato con una finanza sostenibile, che possa attrarre investimenti, valorizzare il territorio e intercettare nuovi flussi di visitatori. Al progetto lavora un team di studiosi ed esperti. E ci si avvarrà della consulenza della Nomisma Spa di cui fa parte anche l'ex ministro dell'Ambiente Galletti. Sul fronte dei costi: 100mila euro la cifra dedicata. Sia la parte politica che le categorie economiche, presenti all'incontro, hanno insistito sulla necessità di arrivare presto a risultati concreti.

Sentiamo il Segretario Fabio Righi.