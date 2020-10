San Marino 2030: Segretario Righi presenta il progetto a Rimini, tra Fiera e Aeroporto Due gli incontri di oggi per individuare nuove strategie di sviluppo

Nuova serie di incontri per realizzare il piano di crescita economica promosso dalla Segreteria Industria. “San Marino 2030” arriva a Rimini. Uno dei passaggi del progetto è infatti quello di mettersi in collegamento con gli attori economici e gli enti del territorio vicino, per nuove collaborazioni. Due gli incontri di oggi per presentare il piano, tra il segretario Fabio Righi e il presidente di Rimini Fiera Lorenzo Cagnoni e, nel pomeriggio, con l'amministratore delegato di AIRiminum Leonardo Corbucci.

Presenti ai colloqui anche i rappresentanti di Nomisma, la società che sta lavorando alla stesura di San Marino 2030, tra i quali l'ex ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti. Dalla Fiera, spiega Righi, disponibilità a ragionare sul percorso proposto. Sul concetto di opportunità si è soffermato, al termine dell'incontro, l'ad di AIRiminum.

Nel servizio, le interviste a Fabio Righi (segretario di Stato all'Industria) e a Leonardo Corbucci (amministratore delegato di AIRiminum)

