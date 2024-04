San Marino: a Palazzo Begni, Fmi 'tasta il polso' alla Repubblica

Di ritorno a San Marino la delegazione del Fondo Monetario Internazionale, composta da Borja Gracia, Ritong Qu e Ezequiel Cabezon, con una fitta agenda di impegni e incontri, propedeutici alla raccolta dei dati preliminari per la missione Article IV di settembre prossimo, per monitorare lo stato di salute della Repubblica. Ad aprire la serie dei confronti, a Palazzo Begni, il Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti. All'incontro anche il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari.

Sul tavolo, i risultati di bilancio 2023 e la previsione per il 2024; il processo di cartolarizzazione; la situazione del settore finanziario e dei rendimenti delle banche. Focus naturalmente sull'accordo di associazione all'Unione europea e i potenziali effetti sull'economia sammarinese a breve e medio termine. “Effetti che sono buoni – anticipa il Segretario Gatti - questa trattativa ha aperto relazioni con diversi Stati europei e favorito una maggiore conoscenza del nostro Paese e della sua economia a livello internazionale. Due – aggiunge - gli elementi che ci aspettiamo dall’accordo: un consolidamento della nostra economia reale; una nuova stagione dell’economia finanziaria sammarinese. Registrato infatti - rimarca - l'interesse da parte di investitori stranieri che vedono nella Repubblica un paese ponte da cui operare sul mercato europeo”.

Nel pomeriggio sarà la volta dei vertici di Banca Centrale incontrare gli esperti di Washington sui recenti andamenti finanziari, dalla liquidità agli sviluppi per quanto riguarda depositi e crescita dei crediti, e ancora le implicazioni che deriveranno dall'Accordo di Associazione con l'Unione europea.