FINANZE San Marino: a Palazzo Begni, Fmi 'tasta il polso' alla Repubblica Fitta agenda di impegni della delegazione per monitorare lo stato di salute del Paese

A San Marino una delegazione del Fondo Monetario Internazionale, impegnata in una fitta agenda di impegni e incontri a Palazzo Begni per monitorare lo stato di salute della Repubblica, come ogni anno. Ad aprire il confronto è stato proprio il segretario di Stato Marco Gatti che insieme al Dipartimento finanze ha illustrato i conti pubblici per quanto riguarda il bilancio 2023 e la previsione 2024 con entrate, spese ed eventuale rischio deficit. Nonché costi dei nuovi interventi messi a bilancio.

Dopodiché sarà la volta dei vertici di Banca Centrale che incontreranno gli esperti di Washington sui recenti andamenti finanziari, dalla liquidità del settore bancario, agli sviluppi per quanto riguarda depositi e crediti, Npl e focus sulle implicazioni che arriveranno dall'accordo con l'Unione Europea.

