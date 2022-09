San Marino a Terra Madre: focus sulle eccellenze del territorio

Il Titano a Terra Madre, salone del gusto di Slow Food in corso a Torino. Per il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti, accompagnato dalla presidente del Consorzio Terra di San Marino Aida Selva, l’opportunità di allacciare relazioni istituzionali e condividere progettualità nell’ambito dei settori legati all’ambiente e all’agricoltura con autorità italiane e internazionali. Momento di saluto con il Commissario Europeo per l’economia Paolo Gentiloni ed un proficuo incontro con il Ministro dell’agricoltura dell’Albania Frida Krifca.

La Repubblica è presente con le eccellenze del territorio con uno stand realizzato in collaborazione con il Consorzio Terra di San Marino. Organizzati in questi giorni numerosi incontri e workshop per presentare le prelibatezze dell’enogastronomia sammarinese, come la “Distillazione di oli essenziali”, tenuto da Flavio Benedettini, Presidente Cooperativa Olivicoltori Sammarinesi – Ghenea, e “2 chiacchiere con la Cantina San Marino”, un percorso degustativo olfattivo tra i vitigni autoctoni del territorio.