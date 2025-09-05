San Marino ad Expo: verso i 3 milioni di visitatori. Bilancio già al di là delle aspettative

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo ed Expo e Filippo Francini, Commissario Generale San Marino Expo Osaka 2025.

5 mesi di San Marino ad Expo Osaka 2025. Bilancio già molto positivo: si va verso i 3 milioni di visitatori, in attesa del rush finale. Chiusura il 13 ottobre.

"Stiamo raggiungendo un risultato unico anche rispetto alle precedenti Esposizioni Universali, - commenta il Segretario di Stato per il Turismo con delega ad Expo, Federico Pedini Amati - davvero importante per la Repubblica di San Marino, per il padiglione, oltre al Commissario, per come si è mosso tutto lo staff di Expo all'interno appunto del nostro padiglione e soprattutto i nostri 'grandissimi ambasciatori' che sono i nostri ragazzi, i nostri volontari. Ringrazio veramente tutti per il grandissimo lavoro svolto e per la ricaduta che si vedrà nei prossimi anni rispetto al lavoro che abbiamo fatto. Molto importante - aggiunge - è stata la giornata del 2 maggio che ha visto gli Eccellentissimi Capitani Reggenti incontrare l'Imperatore del Giappone, un incontro forse più unico che raro perché non tutti i Paesi che sono presenti in Expo hanno potuto fare questo incontro di altissimo livello, mentre la giornata del 3 maggio, la giornata del National Day della Repubblica di San Marino, ci ha visto davvero protagonisti".



Expo miglior veicolo, dunque, per presentare l'essenza di un Paese. Dal Padiglione San Marino, simbolo della Repubblica e della sua molteplice offerta, passano i contenuti che interpretano la visione sammarinese legata al tema portante, “Progettare la società del futuro per le nostre vite”, promuovendo lo scambio culturale. Fondamentale il contributo dell'Università di San Marino per aver tradotto materialmente il concept attraverso la realizzazione dello spazio espositivo del Titano e la Segreteria di Stato competente per il continuo e convinto sostegno. Ritorno di immagine, visibilità e sul piano commerciale: ben oltre i risultati di Dubai 2020.

"Il risultato in termini di numero di visitatori è veramente impressionante, - fa notare il Commissario Generale Filippo Francini - abbiamo ricevuto quasi 3 milioni di visitatori, ci apprestiamo a raggiungere questo importante traguardo, ma soprattutto quello che è veramente importante è anche quello che noi riusciamo ad offrire con il nostro shop, i nostri prodotti. La stagione dell'Expo non è ancora finita, abbiamo un altro mese davanti, giustamente ci sarà la parte conclusiva con la cerimonia di chiusura, ma noi avremo degli altri eventi che offriranno una visione di San Marino con gruppi storici, performance artistiche, avremo la Corte di Olnano, avremo Francesco Stefanelli, violoncellista sammarinese, avremo anche un'esibizione del soprano giapponese Mariya Taniguchi, già vincitrice nel 2022 del Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi. Oltre a questo - annuncia infine - avremo un'ulteriore mostra relativa alla filatelia numismatica che è un altro dei fiori all'occhiello della nostra esposizione e del nostro shop con grandissimi risultati in termini di vendita".

Già si guarda oltre. "Ci stiamo affacciando di nuovo a una nuova sfida importantissima, in questo caso in Medio Oriente, - conclude il Segretario Pedini Amati - perché come sappiamo tutti si sta già preparando l'Esposizione Universale di Riyad 2030, quella anche sarà un'occasione unica forse nel suo genere perché questi Paesi che si stanno aprendo al turismo, ai visitatori occidentali, non solo all'interno dei loro Paesi, sono sicuro che faranno un'Esposizione Universale che rimarrà necessariamente nella storia".

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo ed Expo e Filippo Francini, Commissario Generale San Marino Expo Osaka 2025.







