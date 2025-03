San Marino: aggiornamento per l'App SMaC Card con funzionalità avanzate

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, in collaborazione con Poste San Marino S.p.A. e la Direzione Generale della Funzione Pubblica, annuncia il rilascio di un importante aggiornamento per l’App SMaC Card, disponibile da domani su Android e iOS.

L’aggiornamento introduce nuove funzionalità per rendere più semplice e sicuro l’utilizzo della carta, migliorando l’accesso ai servizi pubblici e alle operazioni finanziarie. Tra le principali novità spicca la possibilità di effettuare pagamenti online per tributi e istanze sul portale della Pubblica Amministrazione senza costi aggiuntivi, un sistema di autenticazione rafforzata (SMaC Authenticator) per accedere in sicurezza ai servizi digitali, e un’area per la consultazione in tempo reale dei movimenti della carta.

È stata inoltre aggiunta una sezione “Eventi” per informare gli utenti su iniziative culturali, spettacoli e promozioni riservate agli esercenti. L’aggiornamento è necessario per continuare a usufruire dell’App SMaC, mentre la versione precedente verrà dismessa. L’evoluzione della piattaforma prosegue nella direzione della digitalizzazione e dell’innovazione, semplificando l’utilizzo della carta e integrando nuovi strumenti per cittadini e imprese.