San Marino agli Annual Meetings di Fmi e Banca Mondiale

Agli Annual Meetings del Fondo Monetario e della Banca Mondiale, in svolgimento fino a domani a Washington, partecipa come ogni anno anche San Marino con una delegazione della Segreteria di Stato alle Finanze e di Banca Centrale guidata dal Segretario di Stato Eva Guidi e dalla Presidente Catia Tomasetti. Per Bcsm presenti anche il Vicedirettore facente funzione Giuseppe Ucci e Giuliano Battistini, responsabile del servizio Soggetti Vigilati. Nello staff al seguito della delegazione sammarinese anche Dario Galassi, direttore degli Affari Economici del Dipartimento Affari Esteri; Antonio Kaulard, Segretario Particolare della Segreteria di Stato per le Finanze e Marilisa Mazza, Direttore del Dipartimento Finanze e Bilancio. La delegazione sammarinese sta partecipando da ieri ad una serie di incontri e rientrerà a San Marino nella serata di domenica.