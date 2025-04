San Marino agli Spring Meetings: si parla anche dei dazi

Definito “molto interessante” dal Governo il bilancio dei primi incontri a Washington D.C.: “ombelico del mondo” della diplomazia economica, in questa settimana di aprile. Ben chiara per l'Esecutivo sammarinese l'importanza di relazioni solide con istituzioni quali Fondo Monetario e Banca Mondiale. Da qui colloqui ai massimi livelli, per i Segretari di Stato alle Finanze e all'Industria. Come quello con il vicedirettore generale dell'FMI Kenji Okamura, che non a caso sarà sul Titano il 7 ed 8 maggio. “Incontro conoscitivo”; per fare il punto della situazione in Repubblica, valutando la resilienza del sistema bancario e la solidità del manifatturiero; per discutere dell'impatto delle politiche daziarie della Casa Bianca. Fitta, per i Segretari Marco Gatti e Rossano Fabbri, l'agenda a questi Spring Meetings; con un focus costante anche sull'integrazione europea, ritenuta strategica per il futuro economico del Paese. Non poteva dunque mancare un faccia a faccia con “i compagni di viaggio”, con una delegazione di Andorra; al centro dunque il percorso di associazione all'UE e gli orientamenti sulla cooperazione con Bruxelles. Fra gli incontri programmati anche quello con i vertici del MEF italiano. L'intento in generale è quello di evidenziare “i punti positivi e i trend favorevoli” dell'ecosistema economico sammarinese; approfondendo il dialogo con i massimi organismi finanziari internazionali.