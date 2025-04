FMI San Marino agli Spring Meetings: si parla anche dei dazi Incontri strategici con FMI e Andorra per discutere economia, banche e integrazione europea

I Segretari di Stato per le Finanze e il Bilancio, Marco Gatti e per l’Industria e l’Artigianato, Rossano Fabbri, hanno rappresentato San Marino agli Spring Meetings 2025 a Washington DC, incontrando importanti istituzioni internazionali tra cui il Fondo Monetario Internazionale (FMI). Durante il colloquio con Kenji Okamura, Deputy Managing Director del FMI, si è discusso della situazione socio-economica e finanziaria sammarinese, degli impatti della politica commerciale statunitense, inclusi i dazi introdotti dall'amministrazione Trump, nonché della solidità del settore bancario e manifatturiero del Titano. Okamura visiterà San Marino il prossimo 7 e 8 maggio per approfondire ulteriormente questi temi.

Un secondo incontro si è tenuto con una delegazione di Andorra, concentrandosi sull'adesione all'Unione Europea come Stato associato e sull'importanza strategica di tale integrazione per il futuro economico del paese. Sono previsti ulteriori incontri, tra cui uno strategico con il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano (MEF), per consolidare i rapporti diplomatici e migliorare il dialogo con le principali istituzioni finanziarie internazionali, una priorità assoluta per San Marino in questa fase di avvicinamento all’Unione Europea.

