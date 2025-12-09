SAN MARINO SHIP REGISTER San Marino ai Greek Shipping Awards 2025 nel nome della solidarietà

Greek Shipping Awards: evento di punta per il settore marittimo, celebrando eccellenza, innovazione e leadership globale. San Marino protagonista nella solidarietà e responsabilità sociale con la donazione, consegnata dal Direttore Generale del San Marino Ship Register Gianluca Tucci, a favore di Argo, organizzazione che sostiene bambini con disabilità appartenenti a famiglie di marittimi greci. Ad Atene, la delegazione istituzionale, con il Segretario alle Finanze e Trasporti, Marco Gatti, il Presidente e Direttore dell'Autorità Marittima, Loris Francini e Marco Conti; il Console onorario e rappresentante per gli affari marittimi della Repubblica, Luciano Serra e il Presidente del San Marino Ship Register, Domenico Gianluca Miliziano.

“Il settore dello shipping non è solo un’industria – ha detto Tucci - ma una famiglia, e abbiamo la responsabilità di sostenere chi affronta le sfide maggiori. Un contributo che riflette la nostra convinzione che il progresso marittimo debba procedere insieme a solidarietà e compassione.” La partecipazione della delegazione si inserisce nel quadro della strategia marittima sammarinese, per rafforzare la presenza del Paese nelle organizzazioni internazionali, promuovere standard elevati di sicurezza, sostenibilità e innovazione, e consolidare un modello competitivo in grado di attrarre operatori e investimenti qualificati. In tale prospettiva, San Marino ha sponsorizzato la Gallery of Winners, spazio espositivo dedicato ai vincitori delle passate edizioni, dal 2004, a testimoniare l’impegno nella valorizzazione della cultura marittima globale.

