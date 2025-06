San Marino al centro del turismo del futuro: al via oggi il "NEXT – Tourism Innovation Forum"

Si apre oggi nella Repubblica di San Marino la prima edizione del "NEXT – Tourism Innovation Forum", appuntamento internazionale di alta rilevanza dedicato al futuro del turismo, all’innovazione e alla sostenibilità nel settore. L’evento, promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo in collaborazione con il Ministero Italiano del Turismo, le Regioni Marche ed Emilia-Romagna, e numerosi partner istituzionali e accademici, rappresenta un’occasione di confronto unica per professionisti, studiosi, amministratori, giornalisti e investitori.

Il Forum nasce nell’ambito del progetto "The Lovely Places", con l’ambizione di diventare un punto di riferimento fisso per le nuove strategie di promozione territoriale, comunicazione turistica e rigenerazione urbana. A dare il via ai lavori saranno gli inni nazionali, seguiti dai saluti istituzionali del Segretario di Stato Federico Pedini Amati e da un’introduzione di Roberto Chiesa, Presidente della Consulta per l’Informazione.

Tra i momenti salienti della giornata figurano il panel sulla sinergia territoriale con la partecipazione dell’On. Gianluca Caramanna e di Alessandra Priante, Presidente di ENIT, e l’approfondimento sul tema della comunicazione turistica, con ospiti di spicco come Osvaldo Bevilacqua e Andrea Landini di Publitalia ’80.

Particolarmente attesa la Lectio Magistralis del Prof. Bernard Cova, esperto internazionale di marketing esperienziale, che rifletterà sul concetto di "decelerazione" come nuova frontiera per l’offerta turistica. Nel corso della mattinata è previsto anche l’intervento istituzionale del Ministro del Turismo italiano, Daniela Santanchè, in un segnale di forte cooperazione tra Italia e San Marino sul fronte delle politiche turistiche.

Il Forum ospiterà anche tavole rotonde su temi emergenti come il film tourism, l’attrattività degli investimenti nel turismo urbano e una visione strategica a livello europeo, con la partecipazione di Eduardo Santander, CEO della European Travel Commission.

“San Marino vuole essere protagonista del cambiamento”, ha dichiarato Pedini Amati. “NEXT è un laboratorio di idee e un hub internazionale dove visioni e proposte si incontrano per costruire il turismo di domani, sempre più sostenibile, inclusivo e innovativo.” Con un’agenda ricca di interventi e contenuti ad alto valore aggiunto, il NEXT – Tourism Innovation Forum si presenta come un vero e proprio osservatorio sul turismo globale, con San Marino pronta a giocare un ruolo chiave nella ridefinizione del settore.