TURISMO San Marino al TTG 2021 rafforza ulteriormente il rapporto con la Grecia

Insieme per scrivere una pagina di turismo rinnovata. San Marino e Grecia consolidano amicizia e collaborazione al TTG 2021. Ieri la delegazione sammarinese, guidata dal Direttore del Dipartimento Turismo Filippo Francini, ha incontrato il Vice Segretario Generale dell’Ente per il Turismo ellenico Konstantinos Zikos e Kyriaki Boulasidou, Direttrice di Visit-Greece. Occasione utile per rendere esecutivo l’accordo di cooperazione in ambito turistico firmato lo scorso giugno dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati con l’ex-Ministro del Turismo greco Haris Theoharis. In particolare, “durante i primi mesi del 2022, - si è detto - è stata valutata la possibilità di organizzare in entrambi i territori due eventi volti alla promozione congiunta delle destinazioni turistiche”.

Al TTG proseguono, intanto, a pieno ritmo le attività. Oltre 200 gli eventi spalmati nei tre giorni di manifestazione, ispirati alla Vision 2021 "Be Confident" ossia il tema della fiducia, unita alla voglia di ripartenza. 700 i buyer provenienti da oltre 40 Paesi esteri (62% dall'Europa e 38% dai Paesi extra europei). Operatori sammarinesi impegnati nella promozione della destinazione e come punto di riferimento all'interno del programma formativo.

Non solo TTG: in contemporanea il SIA, la fiera dedicata all'hotellerie, dove espone Colombini Group, una delle eccellenze industriali del territorio sammarinese. A confronto sempre ieri la delegazione del Titano insieme al Direttore dell’Area Marketing Alessandro Menghi: si è parlato di come creare iniziative comuni che possano valorizzare e riqualificare le strutture ricettive sammarinesi e così migliorare l’offerta turistica.

Nel video l'intervista a Alessandro Menghi, Direttore Area Marketing Colombini Group

