San Marino al World Travel Market di Londra

L'offerta turistica della Repubblica di San Marino in evidenza al World Travel Market di Londra. Si aprirà lunedì 4 fino al 6 novembre. Grazie all’accordo di collaborazione con ENIT e APT Servizi Regione Emilia Romagna, l’Ufficio del Turismo è presente all’interno dello Stand EU100 per promuovere la destinazione e cogliere le opportunità di networking con i key player del comparto turistico prevenienti da tutto il mondo.

Nell’area sammarinese saranno presenti gli operatori Ace Touroperator, GHSM Group, Prima Tour, San Marino Destination, The Market, Titan Travel. Alcuni di loro partecipano al Buyers Speed Networking, un’opportunità mirata a massimizzare i contatti B2B. Anche per l’edizione 2019 viene confermato lo Speed Networking, l’iniziativa che consente a blogger e digital influencer fra i più seguiti a livello mondiale di conoscere la destinazione San Marino.

A margine previsto l'incontro con il mensile National Geographic Traveller UK.

WTM, leader per l’industria dei viaggi, giunge alla 40a edizione con numeri in crescita. L’edizione 2018 ha registrato un totale di 50.758 ingressi, di cui 14.731 espositori e 36.027 visitatori.