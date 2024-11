LONDRA San Marino al WTM 2024: l'edizione più grande di sempre Presenti il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e il Console Onorario di San Marino in Gran Bretagna, Maurizio Bragagni

San Marino al WTM 2024: l'edizione più grande di sempre.

Taglio del nastro a Londra per la 44esima edizione del World Travel Market, all'ExCeL - Exhibition Centre, nel quartiere di Newham, fino al 7 novembre. Prevista la partecipazione di oltre 45.000 professionisti del settore dei viaggi. Inaugura oggi lo spazio espositivo del Titano alla presenza del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e del Console Onorario di San Marino in Gran Bretagna, Maurizio Bragagni. Spazio di 40 mq personalizzati all’interno del Padiglione ENIT, che ospita 6 operatori sammarinesi: Ace Tour Operator, Azimut Tour Operator, Itinerari Tour Operator, San Marino Outlet Experience, San Marino International e San Marino Welcome. Il Segretario di Stato al Turismo sarà inoltre ospite all'inaugurazione degli spazi espositivi d'Italia e Arabia Saudita.

L’edizione 2024 del WTM è la più grande di sempre, non solo come espositori, ma anche in termini di presenze. Attesi almeno 45.000 visitatori professionali provenienti da tutto il mondo, per una crescita stimata del 9% nel numero delle destinazioni presenti. WTM London ospita oltre 4.000 enti turistici globali, albergatori, servizi di trasporto, marchi tecnologici, associazioni e tour operator.

Domani, 6 novembre, il Segretario Pedini Amati parteciperà, inoltre, all’incontro organizzato da UN Tourism dal titolo “Ministers’ Summit”, insieme ai Ministri del Turismo di tutto il mondo.

