San Marino al WTM 2025 di Londra

Al via la 45ª edizione del World Travel Market, in programma a Londra dal 4 al 6 novembre, uno degli appuntamenti più importanti a livello mondiale per il settore dei viaggi e del turismo, che anche quest’anno chiama a raccolta oltre 45.000 professionisti provenienti da tutto il mondo. Attesi, in particolare, più di 4.000 espositori, tra cui destinazioni, albergatori, compagnie di trasporto, marchi tecnologici, associazioni di categoria e tour operator.

Lo spazio espositivo biancoazzurro di 40 mq all’interno dell’area ENIT - a conferma della collaborazione con il sistema Italia e la volontà di rafforzare la propria presenza sul mercato britannico - ospita sei operatori sammarinesi del settore turistico: Ace Tour Operator, Azimut Tour Operator, Prima Tour, San Marino Events, San Marino Welcome e Titan Travel.

L’Ufficio del Turismo, attraverso una serie di incontri dedicati, presenta - nella tre giorni- la destinazione ai principali media nazionali per aumentare l’interesse del pubblico e attrarlo a San Marino, illustrandone tutte le peculiarità e proponendo i nuovi prodotti turistici. “Confermare la partecipazione della Repubblica di San Marino al WTM – afferma la Direttrice dell'Ufficio del Turismo, Annachiara Sica - rappresenta una scelta strategica e un’opportunità preziosa volta a rafforzare le relazioni con il mercato anglofono e internazionale, presentando ai media e agli operatori l’unicità del nostro patrimonio storico, culturale e naturale".







