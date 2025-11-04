TURISMO San Marino al WTM 2025 di Londra Lo stand sammarinese, all'interno dello spazio ENIT, ospita sei operatori sammarinesi del settore turistico

San Marino al WTM 2025 di Londra.

Al via la 45ª edizione del World Travel Market, in programma a Londra dal 4 al 6 novembre, uno degli appuntamenti più importanti a livello mondiale per il settore dei viaggi e del turismo, che anche quest’anno chiama a raccolta oltre 45.000 professionisti provenienti da tutto il mondo. Attesi, in particolare, più di 4.000 espositori, tra cui destinazioni, albergatori, compagnie di trasporto, marchi tecnologici, associazioni di categoria e tour operator.

Lo spazio espositivo biancoazzurro di 40 mq all’interno dell’area ENIT - a conferma della collaborazione con il sistema Italia e la volontà di rafforzare la propria presenza sul mercato britannico - ospita sei operatori sammarinesi del settore turistico: Ace Tour Operator, Azimut Tour Operator, Prima Tour, San Marino Events, San Marino Welcome e Titan Travel.

L’Ufficio del Turismo, attraverso una serie di incontri dedicati, presenta - nella tre giorni- la destinazione ai principali media nazionali per aumentare l’interesse del pubblico e attrarlo a San Marino, illustrandone tutte le peculiarità e proponendo i nuovi prodotti turistici. “Confermare la partecipazione della Repubblica di San Marino al WTM – afferma la Direttrice dell'Ufficio del Turismo, Annachiara Sica - rappresenta una scelta strategica e un’opportunità preziosa volta a rafforzare le relazioni con il mercato anglofono e internazionale, presentando ai media e agli operatori l’unicità del nostro patrimonio storico, culturale e naturale".

