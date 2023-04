San Marino all'“edizione del secolo” che conferma la solida sinergia tra Titano ed Emilia-Romagna

Nel video le interviste a Stefano Canti, Segretario di Stato per il Territorio; Luca Zaia, Presidente Regione Veneto; Marco Bruschini, direttore dell'Agenzia Atim; un estratto dall'intervento a Vinitaly di Giorgia Meloni

San Marino e la produzione vinicola: da più di 30 anni, un'eccellenza del territorio ottenendo prestigiosi riconoscimenti anche al di fuori dei confini. Come al Vinitaly, che al Titano ha saputo regalare nel tempo grandi soddisfazioni: premiato il Caldese. ""E' l'edizione del secolo - commenta il Presidente del Veneto, Luca Zaia - Abbiamo 4000 espositori, siamo davanti a più di 1000 top buyers da 68 Paesi, raddoppiati rispetto all'ultima edizione".

San Marino gode di uno spazio all'interno dello stand della Regione Emilia-Romagna. L'attitudine ad investire sulla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio accomuna le due realtà e si traduce in sinergia. "Presto la firma di un accordo in materia di agricoltura" - anticipa il Segretario di Stato per il Territorio, Stefano Canti.

Puntano sul biologico le Marche, con “ormai il 39,5% della superficie vitata così coltivata, per lo più tra la provincia di Ascoli Piceno e Fermo. Facendone la seconda regione, in Italia, per estensione di vigneti biologici.

"Siamo i primi produttori al mondo. Ci sono famiglie che portano avanti tradizioni importanti ma fondamentale è anche il ricambio generazionale". Così la premier Giorgia Meloni al suo ingresso nei padiglioni, ricordando che il settore del vino in Italia vale 30 miliardi e conta 870mila addetti. E rivolgendosi ad un gruppo di studenti di un istituto agrario: "Per me questo è il liceo, perché non c'è niente di più profondamente legato alla nostra cultura", ed è una delle ragioni per cui il governo lavora al "liceo del made in Italy". Faccio i complimenti a questi ragazzi, siete stati molto lungimiranti", ha aggiunto ricordando che quando si dice che con la scelta "del liceo avresti avuto uno sbocco mentre opportunità minori con un istituto tecnico dimentichiamo che in questi istituti c'è una capacità di sbocco professionale molto più alta di altri percorsi, questo è il liceo".

Il Segretario Canti ieri a colloquio con il Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. Folta la partecipazione di Ministri italiani a questa 55° edizione, a testimonianza della volontà di fare sistema.



Nel video le interviste a Stefano Canti, Segretario di Stato per il Territorio; Luca Zaia, Presidente Regione Veneto; Marco Bruschini, direttore dell'Agenzia Atim (Agenzia regionale per il Turismo e l'internazionalizzazione delle Marche); un estratto dall'intervento a Vinitaly di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri.