San Marino: altri fondi europei per il turismo [fotogallery]

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e il consulente della Segreteria di Stato per il Turismo Stefano Moroncelli, hanno partecipato questa mattina ad un incontro, in video conferenza, con i tecnici dell’European Travel Commission per completare l’accordo che permetterà alla Repubblica di San Marino di beneficiare dei fondi messi a disposizione dalla Commissione Europea per il programma di cooperazione a sostegno di Campagne turistiche promozionali. Pedini Amati commenta: “Dopo il primo storico finanziamento europeo per i progetti di promozione turistica siamo riusciti a rientrare, ancora una volta, in un progetto dell’European Travel Commission, sottoscriveremo a breve un accordo che ci garantirà fondi per la promozione turistica. Ritengo sia un risultato importante che in meno di un anno ha portato verso i nostri progetti oltre mezzo milione di euro e che ci consente di poter investire su una campagna di comunicazione di alto livello grazie a fondi che arrivano dalla Commissione Europea, una risorsa economica sulla quale non avremmo mai potuto contare se non avessimo partecipato a bandi che oggi potrebbero essere ricercati anche in altri settori”.

Il link al comunicato