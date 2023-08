INVESTIMENTI San Marino - Arabia Saudita: dialogo aperto su sviluppo sinergico A Milano l'incontro tra il Segretario di Stato per l'Industria, Fabio Righi e il Ministro degli Investimenti saudita, Khalid Al Falih

Una delegazione del Ministero degli Investimenti dell'Arabia Saudita, guidata dal vice ministro Badr Albadr, in visita ieri nella Repubblica di San Marino per discutere di occasioni di sviluppo sinergiche, di investimenti pubblici e privati e più ampiamente per una conoscenza del tessuto economico sammarinese. Al centro dei colloqui a Palazzo Begni, a cui hanno partecipato da remoto, anche il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi e il Ministro degli Investimenti saudita, Khalid Al Falih, temi economici legati al mondo della sanità ed health care, di space economy e di aziende ad alto contenuto tecnologico. Temi ripresi anche oggi a Milano nell'incontro bilaterale tra il Segretario Righi e lo stesso Ministro Al Falih con l'obiettivo di finalizzare una collaborazione fattiva tra le due realtà.

