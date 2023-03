San Marino: Assoconsumatori evidenzia lacune e ne sollecita l'emanazione

Nuovo incontro, martedì, tra le tre sigle di Assoconsumatori con il Segretario all'Industria e Commercio Fabio Righi e rappresentanti della maggioranza proprio sulla legge sul consumo. Ritenuta indispensabile da UCS, Asdico e Sportello Consumatori per la tutela dei consumatori, a salvaguardia dell'immagine del paese all'esterno, nonché per rispondere alle richieste della UE. Un testo già a lungo discusso, che “presenta però alcune lacune per renderla pienamente fruibile e conforme alla normativa europea – evidenziano – nell'impressione però che chi era al tavolo, abbia partecipato con intenti volti a stabilire equilibri politici che nulla hanno a che fare con l’interesse dei consumatori”. Tra gli elementi mancanti, anche un fondo volto a coprire le spese degli interventi, per poter agire collettivamente a sostegno degli interessi delle persone frodate.