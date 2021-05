TURISMO San Marino: avvio positivo per i voucher-vacanza

Insieme al turismo vaccinale, numeri in linea con le attese, in fase di avvio, anche per i voucher-vacanza. 24 le strutture ricettive aderenti. La promozione ha prodotto finora 71 acquisti di voucher dal sito visitsanmarino.com da parte di soggetti di 11 regioni italiane con una prevalenza da Lombardia, Veneto e Lazio, e 21 acquisti di esperienze da Veneto ed Emilia Romagna. ricordiamo che le esperienze proposte includono le arrampicate, i tour con e-bike, i tour con moto, il tiro con l’arco, il trekking e la visita guidata del Centro Storico e il loro avvio è concentrato soprattutto a partire dal primo weekend di giugno.

