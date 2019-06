San Marino-Brasile: in arrivo nuove opportunità per le imprese sammarinesi interessate al Sud America

Agenzia per lo Sviluppo

Dalla firma potranno nascere nuovi sbocchi per le imprese sammarinesi interessate al mercato del Brasile. Tra l'Agenzia per lo sviluppo-Camera di commercio di San Marino e la Camera di commercio italo-brasiliana di San Paolo è nato un accordo che porterà a benefici per le aziende del Titano in termini di informazioni e di servizi da ricevere, soprattutto per la ricerca di agenti e distributori e per l'organizzazione di incontri con potenziali partner. Un'occasione, quindi, per entrare in un mercato in crescita.

La novità è stata commentata positivamente dal segretario di Stato all'Industria, Andrea Zafferani, che si sofferma sulle “nuove strade” per le imprese nostrane e auspica l'arrivo di “nuovi e sempre più importanti accordi a favore dell'internazionalizzazione del sistema”. Al momento, uno dei settori che risultano più strategici è quello del turismo.

Nel servizio, le interviste a Francesco Chiarelli (membro del Cda dell'Agenzia per lo sviluppo-Camera di commercio) e a Domenico Rossini (presidente della Camera di commercio italo-brasiliana di San Paolo)