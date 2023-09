San Marino: caro-vita e politica dei redditi nei pensieri di Libera e Csdl Il partito d'opposizione chiederà un incontro urgente al governo, mentre il sindacato ritiene urgenti i provvedimenti a sostegno dei redditi da lavoro e pensione

San Marino: caro-vita e politica dei redditi nei pensieri di Libera e Csdl.

Politica dei redditi assente nell'assestamento di bilancio. Questo, in estrema sintesi, il pensiero del segretario generale Csdl, Enzo Merlini. “Inadeguato – si legge in una nota – l'aumento degli assegni familiari “concesso” dalla maggioranza; cresceranno solo del 10% dal prossimo anno, contro il 30% circa del dato inflativo rispetto all’ultima revisione, risalente al lontano 2009”. Risposta importante, invece, con l’incremento del contributo dello Stato sugli interessi relativi ai mutui prima casa. Per il resto solo ombre, a partire dalla perdita generalizzata del potere d'acquisto per tutti i redditi da lavoro dipendente e da pensione, che dal 2021 hanno perso il loro valore reale tra i 10 ed i 15 punti percentuali. E ancora: nessuna modifica alle modalità di accesso al reddito minimo familiare, cittadini lasciati in balia di “aumenti spropositati” degli affitti - che si scontra anche con la penuria di immobili -, nel dimenticatoio anche il tema dei costi delle utenze domestiche che penalizzano i cittadini che realizzano minori consumi.

Anche Libera, con un comunicato, pone l'accento sull'aumento del costo della vita. I prodotti alimentari – scrive il partito d'opposizione – nel loro insieme costano mediamente il 13% in più rispetto allo scorso anno. Più costosi anche la cancelleria per la scuola e i carburanti, “per non parlare del caro bollette e degli aumenti di mutui e i affitti”. Libera – conclude – nei prossimi giorni chiederà un incontro urgente al governo per promuovere iniziative che possano dare supporto alle famiglie e ai cittadini, alle prese con l'inflazione più alta degli ultimi decenni e con condizioni economiche complesse.

