San Marino cerca nuovi partner commerciali nella Penisola arabica

Dal monte Titano ai grattacieli di Doha e Riyadh, nel Golfo, per ampliare gli orizzonti commerciali della Repubblica di San Marino. Il workshop organizzato dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico ha l'obiettivo di mettere in contatto le aziende sammarinesi con le realtà economiche di Arabia Saudita e Qatar. I settori su cui San Marino punta sono i materiali da costruzione per il mercato saudita e il food, wellness e cosmetic per il mercato qatarino.

Ma perché inserirsi nei mercati di paesi vicini a zone di guerra, che risentono di questa instabilità? "Nei mesi scorsi – dichiara Laura Fabbri, direttore divisione trade dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio San Marino - siamo stati attivi in alcuni quadranti in Europa, ci hanno visto in Austria, in Slovacchia, e poi abbiamo pensato di allargare gli orizzonti verso quadranti del mondo più lontani, più complessi ma estremamente interessanti. È cosa nota che l'Arabia Saudita e il Qatar sono diventati degli hub strategici, sono delle economie in grandissima evoluzione che possono offrire degli sbocchi anche per le imprese sammarinesi".

Una fioritura di progetti innovativi per due realtà in crescita, da realizzare entro il 2030, che rappresentano nuove opportunità. "È una zona geografica che sta diventando sempre più interessante per le aziende che lavorano in questo segmento, sia per la parte residenziale che per la parte progetti. Noi abbiamo già dei partner nella regione, siamo presenti a Dubai da qualche anno, e in altri paesi dove ci stiamo strutturando. Sicuramente l'Arabia Saudita rappresenta un po' il futuro. Questi incontri sono molto interessanti per aumentare le partnership e le esportazioni" – spiega Moreno Semprini, Export Sales Director di Febal Casa – Gruppo Colombini. "Ho fatto diversi viaggi esplorativi nell’area di Dubai, ma sono mercati sicuramente molto interessanti per il nostro format, perché portiamo ovunque un prodotto di qualità" – afferma Paolo Agostini, direttore del format “Fatti una pizza”.

Nel servizio le interviste a Laura Fabbri (Direttrice divisione Trade, Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio San Marino), Moreno Semprini (Export Sales Director, Febal Casa – Gruppo Colombini), Paolo Agostini – Direttore format “Fatti una pizza”

