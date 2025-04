INDAGINE 2024 San Marino, consumi e stili di vita: per la prima volta in digitale il questionario rivolto ai capifamiglia In arrivo via e-mail ai cittadini l'avviso per la compilazione delle domande. Tante novità, obiettivi di rilievo. L'Ufficio statistica chiede grandissima collaborazione alla popolazione

L'importanza del dato, la sua precisione, per approfondire le dinamiche sociali ed economiche del Paese, rafforzarne la percezione e raccogliere informazioni utili alla produzione di statistiche ufficiali. Torna il questionario che punta all'indagine sui consumi e lo stile di vita delle famiglie sammarinesi nel 2024. In passato in forma cartacea via posta, da rispedire poi al mittente, oggi per la prima volta sarà somministrato on line, in formato digitale, grazie ad un apposito applicativo. Verrà inoltrato via mail ai capifamiglia attraverso un link per procedere alla risposta dei vari quesiti attraverso smartphone, PC e tablet: dalla composizione del nucleo familiare ai comportamenti di spesa.

Nuova modalità, dunque, più accessibile, veloce ed intuitiva – oltre ad assicurare un notevole risparmio di carta - per stare al passo con le direttive internazionali, e sempre nella garanzia del totale anonimato. Una rilevazione che segna il crescente impegno dell'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica in procinto di diventare Unità Operativa Ufficio Nazionale Statistica per effetto della “legge omnibus”. "E' estremamente importante per noi, Ufficio di Statistica, conoscere le abitudini di spesa, le abitudini di spesa in territorio, fuori territorio - conferma Milena Gasperoni, Dirigente Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica - ed è estremamente importante anche per compilare i dati nazionali. Dati nazionali per conoscere il Paese, dati economici che ci chiedono gli organismi internazionali, in particolare il Fondo Monetario Internazionale, per compilare la bilancia dei pagamenti e quindi noi chiediamo ai cittadini una grandissima collaborazione, anche precisione, nella compilazione di questi dati perché sono indagini di interesse pubblico, di rilevanza pubblica e quindi anche questa è una modalità per poter arrivare più facilmente ai nostri concittadini e chiedere loro la loro collaborazione e la loro partecipazione, di cui comunque vi ringraziamo già in anticipo". L'Ufficio resta a disposizione degli utenti per chiarimenti e assistenza (0549 885249).

Nel video l'intervista a Milena Gasperoni, Dirigente Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: