San Marino Digital Hub: il settore tecnologico del Titano incontra le istituzioni

Settantadue aziende, un fatturato complessivo superiore ai 118 milioni di euro nel 2024 e oltre 900 addetti: sono i numeri dell’industria del digitale a San Marino. Un settore vitale e con potenziale di ulteriore sviluppo, i cui protagonisti si sono riuniti nella tavola rotonda ‘San Marino Digital Hub’ per un confronto operativo sui prossimi step di crescita. L’evento, organizzato dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico della Camera di Commercio di San Marino e con la partecipazione dei segretari di Stato Fabbri, Beccari e Bevitori, ha reso possibile l’incontro tra istituzioni, imprese e stakeholder del settore. L’obiettivo: generare nuove sinergie tra pubblico e privato, per usare le peculiarità della Repubblica a vantaggio delle aziende innovative.

“È un ecosistema piccolo, molto snello, e questo piace molto alle aziende in generale e a quelle del digital in particolare. La normativa che si sta creando in questi ultimi tempi sta diventando una certezza che aiuta le aziende e chi investe a operare, e poi c'è già un discreto numero di aziende che crea un ecosistema stimolante”, ha detto Denis Cecchetti, direttore generale dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Camera di Commercio di San Marino. Ma lo sviluppo dell’industria digitale a San Marino passa anche attraverso una stretta collaborazione con l’università, come spiega Gian Angelo Geminiani, presidente di San Marino Innovation: “In questo momento l’università è in grado di fornire specializzazioni di altissimo livello formativo, creare sinergie contestualizzate sul territorio sammarinese e consente di fare economie di scala, di migliorare i modelli di business, di fare anche contaminazione su progetti innovativi che possono sfociare in collaborazioni”.

Ora, per la politica, la sfida è fornire a questo ecosistema le infrastrutture necessarie per prosperare. “Il futuro si basa su un hardware che sia in grado di reggere questo software che è in continuo cambiamento, in continua evoluzione. Quindi la scommessa dell'oggi per un domani che possa essere in grado di accogliere le migliori eccellenze è quella di rendere la Repubblica di San Marino fortemente attrattiva e con delle infrastrutture che siano in grado di supportare il grande cambiamento che è in corso”, afferma il segretario di Stato per l'Industria e la Ricerca Tecnologica, Rossano Fabbri.









