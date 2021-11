SERATA PUBBLICA San Marino e Amazon Web Services: focus sulla nuova frontiera della tecnologia cloud

Amazon non è solo marketplace e ieri sera si è parlato dell'attività legata alla trasformazione digitale, ciò di cui il paese ha necessità – spiega il Segretario Righi - per colmare le sue lacune e proiettarsi verso un futuro più competitivo. A Giugno, in Repubblica, la firma del memorandum d'intesa per una partnership con Amazon web Services nel segno dell'innovazione, da San Marino verso il resto del mondo. La serata pubblica è stata quindi incentrata sulla digitalizzazione del servizio cloud di Amazon, con l'intervento di Franco Spicciariello, a capo delle relazioni istituzionali del gigante dell’e-commerce. Il cloud – ha spiegato – è fondamentale per le start up, che permette di sperimentare, innovare e avere aggiornamenti continui senza dover fare inutili investimenti. “E' la nuova frontiera che tutte le amministrazioni, gli Stati e i grossi player internazionali stanno affrontando, ovvero la migrazione verso questa tecnologia, che non significa - afferma Righi - mettere in discussione la sicurezza dei dati, ma poter lavorare in modo più veloce, competitivo e paradossalmente con maggiore sicurezza per tutti i cittadini, le imprese e il paese”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: