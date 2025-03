San Marino e Italia insieme per la sicurezza e l’educazione finanziaria

San Marino e Italia uniscono le forze per la sicurezza e l'educazione finanziaria. Nei giorni scorsi il convegno bilaterale dal quale, sottolineano la Segreteria di Stato alle Finanze e l'Ambasciata d'Italia, sono emerse "prospettive di cooperazione in linea con i più avanzati standard europei e internazionali".

Protagonisti, oltre al segretario Gatti e all'ambasciatore Colaceci, una serie di esperti di alto livello, da istituzioni come Banca d'Italia, Commissione Europea, Banca Centrale e Aif. All'orizzonte c'è l'accordo di associazione con l'Ue che, ha detto Gatti, "dovrà vederci partner strategici", anche sul piano finanziario.

Il Titano e l'Italia, ha aggiunto Colaceci, "hanno già normative all'avanguardia: un solido terreno su cui rafforzare la collaborazione".