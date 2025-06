LAVORO San Marino e Italia rafforzano la cooperazione sul lavoro: incontro tra Bevitori e il Ministro Calderone a Ginevra Intelligenza artificiale, inclusione sociale e giovani: al centro del confronto le sfide del mercato del lavoro futuro

In occasione della Conferenza Internazionale del Lavoro in corso al Palais des Nations, il Segretario di Stato per il Lavoro di San Marino, Alessandro Bevitori, ha incontrato il Ministro del Lavoro italiano Marina Elvira Calderone in un colloquio istituzionale di alto livello. Il confronto ha toccato temi strategici come la sostenibilità dei modelli produttivi, l’impatto delle nuove tecnologie e le opportunità legate all’intelligenza artificiale.

Tra i punti salienti, l'interesse sammarinese per la "patente a crediti" e la possibile estensione a San Marino del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, già attivo in Italia. Bevitori e Calderone hanno inoltre approfondito la necessità di politiche condivise per l’inclusione e la tutela dei soggetti vulnerabili, in particolare le donne vittime di violenza.

I due rappresentanti hanno concordato la creazione di un tavolo tecnico bilaterale per dare continuità e concretezza alle collaborazioni avviate, rafforzando così l’asse Roma-San Marino sul fronte delle politiche del lavoro.

