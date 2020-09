MOTOGP San Marino e Riviera di Rimini: oltre 13,5 milioni di indotto complessivo del doppio Gran Premio sul territorio

13,550 milioni di euro, l’indotto economico complessivo sul territorio: il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini e il Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini hanno confermato di essere dei virtuosi volani di promozione delle destinazioni.

Conteggiate le 53.600 presenze turistiche legate al doppio appuntamento sportivo. I consumi per alloggio, ristorazione varia e shopping sono stimati in circa 8 milioni di euro. Da rilevare anche le presenze che nei giorni della vigilia dei due gran premi hanno frequentato gli eventi del programma The Riders’ Land Experience organizzati in Repubblica e dai comuni della Riviera di Rimini. E poi il ‘popolo del paddock’, 1.400 persone che per una decina di giorni sono stati ospiti nelle strutture riminesi e a San Marino senza poter frequentare luoghi pubblici, in adesione ai protocolli di sicurezza disposti da Dorna Sport per chi aveva accesso al paddock e alla pista.



