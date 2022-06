San Marino: economia in crescita, in Italia due aziende su tre non attraggono giovani

L'Italia non è un paese per giovani, a dirlo sono i numeri: due aziende su tre faticano ad attrarli; nel Triveneto il 57% degli imprenditori conferma di avere difficoltà nell'assumere le nuove generazioni. Il dato più elevato è nel settore metalmeccanico (61,2%) mentre le minori criticità nell'ambito dei servizi (34,3%). Del totale delle imprese solo una su due però utilizza la formazione per rendersi appetibile e ancor meno, 1 su 3, definisce percorsi di crescita professionale o aiuta la conciliazione tra tempi di lavoro e vita familiare.

L'economia comunque si mostra in ripresa dopo i due anni di pandemia almeno a San Marino. Dai dati raccolti dall'Ufficio programmazione economica e centro elaborazione ad aprile 2022, rispetto al 2021, cresce il numero di imprese, forze lavoro e lavoratori dipendenti del settore privato. Nel dettaglio le forze lavoro passano da 22.669 a 23.347, le imprese aumentano da 4.947 a 5.080 (133 in più) mentre sono quasi 1.000 in più i dipendenti del settore privato.

Di lavoro si è parlato inoltre a Ginevra alla Conferenza Internazionale dell'ILO. Per la Cdls ha partecipato il vice segretario Gianluigi Giardinieri evidenziando il momento di crescita ma sottolineando di non limitarsi a una visione locale ma allargando l'orizzonte in un ambito più internazionale e globale. Enrico Biordi, Unione Sammarinese dei Lavoratori, evidenzia come sia fondamentale fornire risposte efficaci a tutte quelle problematiche su condizioni di lavoro e differenze retributive, passando attraverso la promozione ed il mantenimento di buone condizioni di lavoro.