San Marino "faro di sostenibilità". Righi: "Il paese è appetibile e sta attirando interesse" Promozione internazionale: per il Segretario all'Industria fondamentale che l'Agenzia per lo Sviluppo traduca le traiettorie governative in azioni concrete, per riorganizzarsi e dare al corpo diplomatico compiti precisi

Il progetto di sviluppo “ha una suggestione che si sta concretizzando sempre più” e che la Segreteria all'Industria vuole definire entro dicembre: una San Marino interamente sostenibile. “Questo - spiega Fabio Righi - sta già attirando interesse anche all'esterno, perché il nostro è un ecosistema che permette ad alcuni interventi nel settore di diventare immediatamente di portata nazionale”. Russia, Cina, Stati Uniti: San Marino vuole aggredire nuovi mercati. Fondamentale, però, una buona promozione del sistema paese. E qui entra in gioco l'Agenzia per lo Sviluppo, che dopo la nomina dei vertici verrà ristrutturata, “per farla diventare – dice il Segretario - un punto di riferimento del mondo economico, verso l'interno e l'esterno”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Compito del Governo indicare le traiettorie che nuovo Direttore e cda “dovranno declinare in una riorganizzazione concreta, portando quelle linee guida sul piano internazionale. Il lavoro che si sta portando avanti con San Marino 2030 –chiarisce - mira proprio a questo”. E la strategia di promozione lanciata dal precedente esecutivo tramite i canali consolari e diplomatici, “è una strada – afferma – che sicuramente bisognerà continuare a battere”. Proprio su questo aspetto la Camera di Commercio/Agenzia per lo Sviluppo giocherà un ruolo fondamentale, “perché il problema avuto fino ad oggi – dice Righi - è che quegli attori fondamentali, non avevano compiti precisi per promuovere il paese verso l'esterno. Il compito della Camera di Commercio sarà quindi declinare le traiettorie governative in azioni che diventino poi informazioni anche per il corpo diplomatico che a quel punto si muoverà sulla base di un binario tracciato e ben preciso”.

Accordo con Confindustria Russia, business digitale con la Cina, nonostante l'anno difficile, non mancano le opportunità, “che si traducono nella volontà dei nostri operatori di continuare a investire nel nostro territorio, l'ultimo esempio concreto in ordine di tempo è il colorificio, ma molti altri hanno avanzato richieste di ampliamento dell'attività. Anche sul fronte internazionale San Marino – dice Righi - resta appetibile, e lo sta diventando sempre di più nel momento in cui va delineando un'identità economica precisa”



I più letti della settimana: