SPRING MEETINGS 2024 San Marino: Finanze e Bcsm impegnati in una fitta agenda di incontri Fmi e World Bank SdS Gatti incontra in queste ore Direttori di Fondo Monetario e Banca Mondiale. Vertici Bcsm incontrano la Federal Reserve Bank

San Marino: Finanze e Bcsm impegnati in una fitta agenda di incontri Fmi e World Bank.

Il Segretario alle Finanze, Marco Gatti è a Washington per prendere parte agli Spring Meetings 2024 del Fondo Monetario Internazionale e di Banca Mondiale. In queste ore, sono in programma bilaterali con le delegazioni di Albania, Andorra e Svizzera oltre che con i Direttori di Fondo Monetario e World Bank. Nella delegazione anche la Presidente e il Direttore di Banca Centrale. Catia Tomasetti e Andrea Vivoli hanno già incontrato il Dipartimento del Tesoro americano, la SEC (Stock and Exchange Commissione), la Banca d' Italia, la Bundesbank, la Banca di Grecia, la Banca di Francia, la Financial Conduct Authority (UK).

Oggi in agenda la FED, la Banca di Georgia, la Banca Centrale Argentina, la Banca Centrale del Portogallo e quella di Malta.

Incontri anche per il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ricevuto ieri a Roma dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, alla presenza del Generale del Corpo della Gendarmeria, Maurizio Faraone. In precedenza si era recato all'Ambasciata del Regno dell'Arabia Saudita, dove è stato ricevuto dall’Ambasciatore del Regno dell'Arabia Saudita a San Marino, S.A.R. Faisal bin Sattam bin Abdulaziz Al Saud.



[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: