San Marino: Fitch conferma rating "BB+" e outlook migliora. Segreteria Finanze: "Nostra economia premiata"

L'agenzia di rating Fitch conferma, per il Titano, il rating a "BB+". Tra i dati incoraggianti c'è il miglioramento dell'outlook per il Paese che passa da "negativo" a "stabile". Notizia accolta con soddisfazione dalla Segreteria alle Finanze. "Fitch - scrive la Segreteria - riconosce che l'economia di San Marino ha dimostrato una resilienza allo shock della pandemia", grazie al "successo" della campagna vaccinale. Il Governo parla di una accelerazione della ripresa, proprio grazie ai vaccini, e alla riapertura di settori importanti. Migliorano i dati del settore turistico e del manifatturiero, si legge sempre nella nota delle Finanze che si sofferma, tra le altre cose, sul giudizio positivo, dato da Fitch, in merito alla legge per la riduzione degli Npl tramite cartolarizzazione. L'invito dell'organizzazione è ora quello di "continuare sulla strada delle sfide strutturali".