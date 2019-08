San Marino-Giappone: firmato nuovo accordo, opportunità di business per le imprese di entrambi i Paesi

Nuove prospettive sul fronte dei possibili affari tra San Marino e Giappone. L'Agenzia per lo sviluppo economico – Camera di commercio del Titano ha firmato un accordo con la Camera di commercio italiana nel Paese asiatico. Questo faciliterà il lavoro per le imprese sammarinesi interessate ad aprirsi al mercato nipponico e a quelle che già vi operano, come si legge in una nota dell'Agenzia per lo sviluppo. La stessa supporterà, viceversa, i potenziali investitori giapponesi all'interno del tessuto economico di San Marino. Scambio di informazioni sui regimi doganali, organizzazione di appuntamenti di business, ricerca di agenti e distributori sono alcune delle opportunità. Tra le altre cose, poi, tramite un accordo già esistente, i prodotti del Titano saranno accettati in Giappone come prodotti dell'Unione europea.

