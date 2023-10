San Marino guarda a nuove opportunità: diventare centro per l'arbitrato internazionale Al teatro Titano un convegno con i massimi esperti della materia

Guardare sempre più oltreconfine, per cogliere nuove opportunità: è l'invito del segretario all'Industria, Fabio Righi, durante l'apertura della prima Conferenza sull'arbitrato internazionale della Repubblica di San Marino. L'obiettivo è diventare, come Paese, un centro per l'arbitrato commerciale e per gli investimenti.

Su questi temi si sono confrontati tecnici di alto livello, istituzioni ed esperti di legge e conciliazione riuniti al teatro Titano per un evento promosso dalla Segreteria all'Industria in collaborazione con l'Icsid, Centro per il regolamento delle controversie della Banca Mondiale, e l'Uncitral, Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale.

"La maggior parte delle dispute economiche - spiega Chiara Giorgetti, arbitro e conciliatore Icsid San Marino - in realtà ora vengono risolte in arbitrato. Quindi, l'arbitrato è un modo 'parallelo' per risolvere le dispute e che permette a degli 'arbitri' nominati dalle parti di poter studiare la questione e dare un lodo immediatamente esecutivo". Una centro sul Titano "può rappresentare un contesto di attrazione di investimenti e business", commenta il segretario di Stato all'Industria, Fabio Righi, insieme alla "reputazione internazionale".

Tra gli argomenti al centro: gli impegni per attrarre investimenti esteri e una nuova legge sull'arbitrato internazionale per il Titano. Supporto all'evento anche dalle Segreterie di Stato agli Esteri e alla Giustizia. "Saremmo molto lieti se San Marino prendesse parte ai nostri gruppi di lavoro", afferma Judith Knieper dell'Uncitral. La Repubblica, spiega Laura Bergamini, consigliere Icsid, ha tutte le possibilità che gli Stati membri dell'organizzazione hanno e, "in caso di arbitrato Icsid, potrebbe essere sede di procedure".

Nel servizio le interviste a Chiara Giorgetti (arbitro e conciliatore Icsid San Marino), Fabio Righi (segretario di Stato Industria e Commercio), Laura Bergamini (consigliere Icsid) e Judith Knieper (Uncitral)

