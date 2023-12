SINDACATI San Marino: il 15 dicembre è sciopero generale Csdl, Cdls e Usl insoddisfatte per le risposte del governo su sostegno della natalità e dei lavoratori con redditi più bassi. Il 12 dicembre saranno valutati eventuali sviluppi positivi nel confronto con l'Esecutivo

Venerdì 15 dicembre a San Marino è sciopero generale dei lavoratori di tutte le categorie. A proclamarlo, con una nota congiunta, le tre organizzazioni sindacali. Dal governo “nessuna risposta è pervenuta alla richiesta dei tre sindacati di adottare interventi a sostegno della natalità e dei lavoratori con redditi più bassi, applicando il fiscal drag (previsto dalla legge di riforma tributaria) per gli scaglioni di reddito al di sotto dei 35mila euro, e prevedendo una riduzione della contribuzione”, scrivono Csdl, Cdls e Usl. Che saliranno in Piazza della Libertà per manifestare, in concomitanza con i lavori del Consiglio Grande e Generale, impegnato nella discussione e approvazione del bilancio 2024.

Nel pomeriggio di martedì 12 dicembre è stato convocato l'Attivo Generale dei delegati e rappresentanti sindacali delle tre organizzazioni, che prenderanno in esame eventuali sviluppi positivi che dovessero registrarsi nei prossimi giorni nel confronto con il Governo e le forze politiche rispetto alle proposte sindacali. Le valutazioni che ne scaturiranno – fanno sapere le tre sigle sindacali - saranno comunicate alla conclusione dei lavori.

