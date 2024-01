EQUITA' San Marino: il Governo al lavoro sul decreto ICEE. SdS Gatti: auspicata introduzione entro gennaio Libera incalza l'Esecutivo per l'applicazione del decreto al fine di rendere più eque le politiche sociali, in una fase di forte caro-vita.

San Marino: il Governo al lavoro sul decreto ICEE. SdS Gatti: auspicata introduzione entro gennaio.

Governo sammarinese al lavoro sul decreto ICEE, l'indicatore della condizione economica per l'equità, atteso da anni. L'obiettivo del Governo, aveva anticipato il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti in sede di discussione della Finanziaria, è di introdurlo proprio entro il mese di gennaio. Una priorità anche per il Segretario di Stato agli Interni, Gian Nicola Berti. Dai banchi dell'opposizione Libera incalza l'Esecutivo per l'applicazione dell'ICEE, al fine di rendere più eque le politiche sociali, in una fase di forte caro-vita.

