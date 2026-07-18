VERTICE BILATERALE San Marino in missione in Serbia per sondare la possibilità di partecipare a Expo 2027 Belgrado Al vaglio l'adesione al "partnership programme"

San Marino valuta la partecipazione all'Expo 2027 di Belgrado dal titolo Play for Humanity – Sport and Music for All: non la classica Esposizione Universale ma un evento specializzato, regolato dallo stesso Bureau International des Expositions con una durata concentrata in tre mesi, dal 15 maggio al 15 agosto. Il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati alla guida di una delegazione composta dal Commissario Generale per il Titano ad Expo 2020 e 2025, Filippo Francini e dal Segretario Particolare Alan Gasperoni, è stato accolto ad un vertice bilaterale con il Primo Vicepremier e Ministro delle Finanze Siniša Mali e la Ministra del Commercio Interno ed Esterno Jagoda Lazarević, nominata Commissario di Expo 2027 per il paese organizzatore. Al tavolo anche il Segretario Generale BIE, Dimitri Kerkentzes. In evidenza, le opportunità offerte dall'Esposizione serba, alla quale hanno già aderito 142 Stati e organizzazioni internazionali. Confermata la volontà di vagliare l'adesione al "partnership programme".

"Faccio le congratulazioni a tutto il popolo serbo - afferma il Segretario Pedini Amati all'agenzia T.ANGIUG - perché ho trovato una Stato bellissimo, un Paese splendido e dei lavori in corso. Devo dire che per me è la prima volta in Serbia, grande organizzazione per l'Expo speciale del 2027, ma noi stiamo ragionando sì di essere tra i Paesi partecipanti, dobbiamo avere la conferma tramite il nostro Parlamento e il nostro Governo nei prossimi mesi, ma ho già parlato con le autorità serbe, gli farò sapere quanto prima qual è la decisione di San Marino".



Cantieri aperti a Belgrado, visitati dalla rappresentanza sammarinese insieme al Direttore Esecutivo Expo 2027 Igor Kovacevic. Il Paese balcanico ha investito sulla costruzione di un intero distretto espositivo che potrebbe accogliere anche la missione sammarinese. "Vorremmo comunque fare una grande pubblicità per il popolo serbo e per lo Stato serbo - aggiunge Pedini Amati - perché vediamo che in questi anni la Serbia è cresciuta tantissimo, si è aggiudicata questo Expo speciale, non era scontato in mezzo a tanti Paesi all'interno del circuito europeo, si sta predisponendo una grande attività per il 2027, insomma per l'Expo speciale, quindi io sono molto contento".

immagini @T.angiug

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo ed Expo.

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